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Milyoner iş kadını öldürüldü

Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde öldürülen milyoner iş kadını Wannee Jiraharoening’in cesedi, buzdolabında bulundu.

AA | 31.10.2019 - 09:03..
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Bangkok Post’un haberine göre, inşaat sektöründe iş yapan milyoner Wannee Jiraharoening’in cesedi, betonla kaplanmış ve buzdolabına konmuş halde bulundu.

Olay, kadının komşularının kokudan rahatsız olması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

PARA ÇEKİLDİ, ARABASI VE KARTLARI ORTADAN KAYBOLDU

Polisin verdiği bilgiye göre, 18 Ekim’den itibaren kendisinden haber alınmayan Jiraharoening’in banka hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildi, arabası ve banka kartları ortadan kayboldu.

Milyoner iş kadını öldürüldü

ERKEK ARKADAŞI ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

Tayland polisi, olaydan hemen sonra ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı 39 yaşındaki Vitun Sitabut’u cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları, Sitabut’un cinayeti işlediği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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