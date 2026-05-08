Milyoner'de geceye damga vuran deyim sorusu: Yarışmacının cevabı şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan bir deyim sorusu, yarışmacının verdiği yanıt ve yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

İstanbul’da yaşayan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu olan Tanır’a yarışmada, “Hangisi ‘gururlanmak, büyüklük taslamak’ anlamına gelir?” sorusu yöneltildi.

Şıklarda “Hindi gibi kabarmak”, “Ördek gibi yürümek”, “Tavuk gibi yatmak” ve “Keklik gibi sekmek” ifadeleri yer aldı.

SEYİRCİ JOKERİNİ KULLANDI

Bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak görev yapan yarışmacı, özellikle A ve B şıkları arasında kararsız kaldığını belirtti.

“Hindi gibi kabarmak” ifadesinin gururlanma anlamına yakın olduğunu düşündüğünü söyleyen Tanır, emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı.

CEVABI GÜNDEM OLDU

Seyirci desteğinin ardından kararını A şıkkı olan “Hindi gibi kabarmak” yönünde kullanan yarışmacı doğru cevabı vererek 7 bin 500 TL değerindeki soruyu geçmeyi başardı.

Yarışmacının deyimi daha önce hiç duymadığını ifade etmesi ise programın sosyal medyada en çok konuşulan anlarından biri oldu.