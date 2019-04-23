Milyonlarca insan '123456' şifresini kullanıyor

Yeni yapılan bir araştırma, siber güvenlik uzmanlarının onca uyarılarına rağmen, kullanıcıların karmaşık şifrelerden çok, basit ve güvenilir olmayan şifreleri tercih ettiğini gösteriyor.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünya genelindeki 23,2 milyon hesabın '123456' şifresine sahip olduğunu gösteriyor.

Dünya genelinde en çok kullanılan şifreler listesinin ikinci sırasında ise '123456789' şifresi bulunuyor. 'qwerty' ve '1111111' şifreleri de en çok kullanılan diğer hesap şifreleri arasında kendine yer buluyor.

DAHA GÜVENLİ ŞİFRELER OLUŞTURUN

Güvenlik uzmanları, kolay tahmin edilebilir şifreler yerine daha karmaşık şifreler kullanmanızı öneriyor. Genellikle büyük ve küçük harf, sayılar ve semboller içeren bir şifre, her zaman diğerlerine göre daha güçlü kabul ediliyor. Uzmanlar ayrıca birçok internet sitesinde bulunan iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmanızı öneriyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.