Milyonlarca iPhone kullanıcısını etkileyen karar: Siri, birçok ülkede kulllanılamayacak

Teknoloji devi Apple, iOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte gelecek yapay zekâ destekli yeni Siri'nin Avrupa Birliği'nde aktif edilmeyeceğini duyurdu.

Şirket, bu kararın arkasında Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamındaki katı düzenlemelerin yer aldığını belirtti.

AB DÜZENLEYİCİLERİ ONAY VERMEDİ

Apple, kullanıcı gizliliğini korumak ve diğer sanal asistanları desteklemek amacıyla sunduğu çözüm önerilerinin regülatörler tarafından reddedildiğini açıkladı.

Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, gelecekte bu teknolojiyi bölgeye getirmek için görüşmelerin süreceğini vurguladı.

Mevcut yasal koşullar altında, gelişmiş Siri AI sisteminin Avrupa Birliği ülkelerindeki iPhone ve iPad cihazlarına ne zaman geleceğine dair net bir takvim bulunmuyor.

HANGİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ KULLANILAMAYACAK

Avrupa Birliği'ndeki Apple kullanıcıları; geçmiş konuşmaları gösteren yeni özel uygulamaya ve genişletilmiş Visual Intelligence deneyimine erişemeyecek.

Ayrıca entegre yazma araçları, Kamera uygulamasına eklenen Siri modu ve yeni tanıtılan diğer Siri AI yetenekleri de bu bölgede engellenmiş olacak.

MAC VE VISION PRO KULLANICILARI KAPSAM DIŞI

Yaşanan bu büyük kısıtlama kararı, yalnızca iPhone ve iPad platformları için geçerlilik gösterecek.

Avrupa Birliği'ndeki teknolojiseverler; macOS 27, visionOS 27 ve watchOS 27 işletim sistemleri üzerinden Siri AI özelliklerini sorunsuz şekilde kullanabilecek.