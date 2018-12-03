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Milyonlarca liralık otomobili anahtarla çizdi

Polonya'da bir evin bahçesinde bulunan milyonlarca euroluk Lamborghini Aventador otomobil, bir kişi tarafından anahtarla çizildi. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 15:00..
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Polonya'da bir evin güvenlik kamerasına, evin otoparkında bulunan otomobilin çizilme anı yakalandı. Evin önünden geçen bir kişi bahçedeki otomobili görünce önce durakladı, ardından bahçeye girerek otomobilin yanına geldi. Sonrasında ise cebindeki anahtarı çıkartıp milyonluk aracı çizdi.

Milyonlarca liralık otomobili anahtarla çizdi

OTOMOBİLİ BOYDAN BOYA ÇİZDİ

Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan otomobili çizen adam, anahtarıyla kaportadaki boyayı kazıdı. Aracı boydan boya çizen adam, daha sonra geldiği yerden tekrar çıkarak geri gitti.

Kıskanç adam Lamborghini'yi anahtarla çizdi VİDEO

AĞIR MADDİ HASAR

Aracının çizildiğini farkeden ev sahibi, doğruca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, şoke oldu. Hemen durumu polise haber veren araç sahibi saldırganın bulunmasını istedi. Araçta ağır maddi hasar ortaya çıktı.

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