Milyonlarca yıl önce o plajda yürüdü: İşte insanlık tarihinin en eski ayak izleri

İnsan evrimini inceleyen uzmanlar, uzun yıllardır türümüzün atalarının nasıl hareket ettiğine dair belirli bir zaman çizelgesine inanıyordu.

Ancak Girit’in Trachilos köyü yakınlarındaki plaj tortularında bulunan antik ayak izleri, bu zaman çizelgesini kökten değiştiriyor.

2017 yılında keşfedilen ve uluslararası bir ekip tarafından yapılan jeofizik analizler sonucunda yaklaşık 6,05 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bu izler, insan benzeri bir ayağın bilinen en eski doğrudan kanıtı olma özelliğini taşıyor.

Bilinen en eski kanıt

Tübingen Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, bu izlerin insan evrimindeki en ünlü kanıtlardan biri olan Tanzanya’daki Laetoli ayak izlerinden yaklaşık 2,5 milyon yıl daha eski olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu keşfin iskelet kalıntılarından çok daha değerli olduğunu vurguluyor. Çünkü kemikler bazen eksik veya yanıltıcı olabilirken, ayak izleri doğrudan hareketin bir kaydını sunuyor.

Dik yürüyüşün anatomik ipuçları

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bu izler iki ayaklı yürüyüşle ilişkili belirgin anatomik özellikleri barındırıyor.

Uppsala Üniversitesi’nden Prof. Per Ahlberg, ayağın güçlü bir başparmağa, diğer parmaklarla hizalı bir yapıya ve belirgin bir topuk kısmına sahip olduğunu belirtiyor. İzler, daha sonraki hominin türlerine göre daha kısa bir taban yapısına işaret etse de, dik yürüyüşün evrimsel kökenlerine dair doğrudan bir pencere açıyor.

İzlerin bulunduğu dönemde Girit’in anakaraya bağlı olduğunu belirten araştırmacılar, jeokimyasal analizlerle Kuzey Afrika kaynaklı tozların bölgeye ulaştığını saptadı.

Bu bulgular, Mezopotamya ve Sahra'daki çölleşme dönemlerinin, erken insan öncesi türlerin Afrika ve Avrasya arasındaki göç yollarını ve coğrafi dağılımını nasıl etkilediğine dair "çöl salıncak” hipotezini de güçlü bir şekilde destekliyor.