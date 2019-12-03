Mimarlar Odası, Kanal İstanbul'a karşı

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği mega projelerin karşısında duran ilk oda her zaman Mimarlar Odası oldu. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli ve daha fazlası...

Hükümetin gerçekleştirdiği tüm projelerin karşısınd duran Mimarlar Odası'nın şimdiki hedefi ise Kanal İstanbul.

7 YILDA BİTECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde açıkladığı çılgın projenin maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplandı.

7 yılda tamamlanması öngörülen Kanal İstanbul projesinin, Süveyş ve Panama Kanalı'na rakip olması, Avrupa'da da endişeye neden oluyor.

YILLIK 6 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye'nin bu projeden yıllık 6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.