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Minare ustasının alemi hassasiyeti gözden kaçmadı

Kütahya’da, Burhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında minare ustasının minare alemini indirdiği sırada yaptığı davranış objektiflere yansıdı.

İHA | 16.03.2019 - 13:04..
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Cami aleminin indirildiği esnasda minare ustasının olay yerine koşarak alemi öpüp alnına koyması vatandaşların dikkatini çekti.

ZARAR VERMEMEK İÇİN MAKİNE YERİNE KOL GÜCÜ KULLANDI

Kentin Tavşanlı ilçesinin Burhan Köyü’nde bulunan cami 1980 yılında yapıldı. Minarenin ise 1969 yılında yapıldığı öğrenildi. Minare, köylüler tarafından camiye ve çevreye tahribat vermemek için makine gücü olmadan işlem gerçekleştirildi.

Minare ustasının alemi hassasiyeti gözden kaçmadı

MİNARE ALEMİNİ ÖPÜP BAŞINA KOYDU

Cami alemini indiren usta, son derece dikkatli bir şekilde alemine zarar vermemek için çaba sarfederken, birden koşarak alemiyi öpüp başına koyduğu anlar kameraya yansıdı. 

Minare ustasının alemi hassasiyeti gözden kaçmadı

Minare ustasının alemi hassasiyeti gözden kaçmadı

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