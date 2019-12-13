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Mine Söğüt Can Yayınları'nda

Gazeteci yazar Mine Söğüt, 2020 yılında yeni kitabıyla Can Yayınları ailesine katılacak.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 14:15..
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Yazdığı yazılarla ve kitaplarla geniş okur kitlesine ulaşan Mine Söğüt, artık Can Yayınları'nda..

Türkiye'nin en çok okunan kalemlerinden olan Söğüt, 2020'de yeni kitabıyla Can Yayınları etiketiyle okurlarını selamlayacak.

Mine Söğüt Can Yayınları'nda

MİNE SOĞÜT KİMDİR

Mine Söğüt 1968’de İstanbul’da doğdu, orta öğrenimini Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı (1985). Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. 1989’da mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1990 yılında Güneş gazetesinde muhabirliğe başladı.

Daha sonra Tempo dergisi ve Yeni Yüzyıl gazetesinde çalıştı. 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği yarışmada “haber” dalında mansiyon aldı.

1996-2000 yılları arasında Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. Öküz dergisinde yazılar yazdı (1999-2001). Deli Kadın Hikâyeleri’nden yazıp yönettiği Sinekler Sevişirken’i Merve Engin oynadı.

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