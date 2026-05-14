Mine Tugay, Özgü Namal'ın Cannes paylaşımına yorum yaptı

Sarı Zarflar filmi ile Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Özgü Namal, şimdi de aynı filmle 79. Cannes Film Festivali'nde yer aldı.

Kırmızı halıda boy gösterip bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Namal'a, konservatuvar yıllarından sınıf arkadaşı da olan meslektaşı Mine Tugay'dan yorum geldi.

"GURUR DUYUYORUM"

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan iki isimden Tugay, Namal'ın paylaşımına, "Güzelim benim, başarılarınla gurur duyuyorum." yazdı.

Mine Tugay'ın bu yorumu, kısa süre içerisinde en çok beğeni alan yorumların arasında kendisine yer buldu.