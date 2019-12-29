Mine Tugay'ın 2019'a vedası

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarıyla her daim dikkat çekmeyi başaran oyuncu Mine Tugay, yine çok konuşalacak bir ana imza attı.

Geride kalan senede oynadığı dizisi iyi bir izlenme oranına sahip olan oyuncu, Instagram hesabından cesur bir paylaşım ile 2019'a veda etti.

2019'U TEKMELEDİ

Giydiği siyah şık elbisesi ve aynı güzellikteki çizmeleriyle poz veren ünlü oyuncu, havaya tekme savurdu ve "Güle Güle 2019" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

Tugay'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.