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Mine Tugay'ın 2019'a vedası

Sosyal medyada aktif olan oyunculardan Tugay, 2019'u tekmeleyerek uğurladı.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 13:33..
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Yaptığı paylaşım ve açıklamalarıyla her daim dikkat çekmeyi başaran oyuncu Mine Tugay, yine çok konuşalacak bir ana imza attı.

Geride kalan senede oynadığı dizisi iyi bir izlenme oranına sahip olan oyuncu, Instagram hesabından cesur bir paylaşım ile 2019'a veda etti.

Mine Tugay'ın 2019'a vedası

2019'U TEKMELEDİ

Giydiği siyah şık elbisesi ve aynı güzellikteki çizmeleriyle poz veren ünlü oyuncu, havaya tekme savurdu ve "Güle Güle 2019" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

Tugay'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Mine Tugay'ın 2019'a vedası

Mine Tugay'ın 2019'a vedası

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