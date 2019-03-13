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Mini askerler sahaya çıktı

Hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı.

AA | 13.03.2019 - 11:03..
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Çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA VAR

SSB, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gelişimi hedefleniyordu.

Mini askerler sahaya çıktı

İLK GÖSTERİM

Proje uygulama takvimleri doğrultusunda 1. ve 2. Seviye Hafif Atılabilir İnsansız Kara Araçları için ön prototip gösterimi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin mini askerleri ViDEO

Mini askerler sahaya çıktı

EĞİMLİ ARAZİDE TEST EDİLDİ

Gösterim faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik çözüm ortağı olarak ASELSAN belirlendi. Bu çerçevede, SSB koordinesiyle ASELSAN tarafından insansız kara aracı projeleri kapsamında üretilecek tüm ürün ve prototiplerin denenmesi, test edilmesi ve kalifikasyonunun gerçekleştirilmesi için gerekli özelliklere (açık/kapalı alan, eğimli arazi, engel, parkur, menfez ve benzeri) sahip test alanı hazırlandı.

Testler; Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve SSB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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