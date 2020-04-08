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Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

Maltepe'de minibüs sürücüleri, denetimden kaçmak için her yolu denediler. Denetimi atlatmak için WhatsApp gruplarından haberleşen minibüsçüler, polisten kaçamadı.

DHA |
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Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

Maltepe'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren minibüslerde denetim yaptı.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi.

TRAFİK EKİPLERİ MİNİBÜSLERİ İZLEDİ

70 Evler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimini gören minibüsçülerin WhatsApp gruplarından diğer şoförlere köprüdeki denetimi haber verdikleri, diğer minibüslerin de denetim noktasının 500 metre gerisinde fazla yolcuları indirerek, bu noktaya geldikleri belirlendi. Bunu fark eden sivil trafik ekipleri, mahalle aralarına girerek minibüsleri izlemeye başladı.

Minibüse 19 yolcu alan şoför:  Arabanın önüne atlıyorlar ViDEO

19 YOLCU ÇIKTI

Bir sivil trafik ekibinin kamerayla izlediği çok sayıda yolcu alan minibüsün sürücüsü, durdurulmak istenince ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından minibüs, ara sokaklardan birinde yakalandı. Polisin ihtarı üzerine kapısı açılan minibüsten, 19 yolcu çıktı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı minibüste, yolculardan bazılarının maske takmaması da dikkat çekti.

Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

"ARABANIN ÖNÜNE KENDİNİ ATIYOR"

Minibüsün şoförü kendisini savunurken, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor, ben ne yapayım. Hanımefendi arabanın önüne atlamış, 'beni götüreceksin' diyor. Şoför adamım ben. Otobüs çalışmıyor minibüs çalışmıyor, bu halk ne yapsın? Arabanın önüne atlamış götüreceksin, ya kadınla kavga edeceğim. 30 kişi yok toplasan 10 kişi ya var ya yok." dedi.

Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

TEK TEK YOLCULARI ALDI

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise sokakta bekleyen yolcuların bu minibüsün önüne atlamadığı ve duran minibüse tek tek bindiği görüldü Denetimlerde fazla yolcu taşıyarak sosyal mesafe kuralını çiğneyen minibüsün sürücüsüne, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince para cezası uygulandı. Minibüsteki fazla yolcular ise araçtan inerek, farklı ulaşım araçlarıyla yollarına devam etti.

Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

Minibüse 19 yolcu alan şoför: Arabanın önüne atlıyorlar

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