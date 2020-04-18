Minibüsten çaldığı teybi, sahibinin evine bıraktı

Yaklaşık bir hafta önce Aydın'ın Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde şoför Osman Can'a ait birlik minibüsüne giren hırsız, teybi yerinden söküp, araçta bulunan bozuk paralarla birlikte çaldı.

Mahallede nadir görülen hırsızlık olayında ilginç gelişme bir hafta sonra yaşandı.

ÇALDIĞI TEYBİ GERİ GETİRDİ

Hırsız, çaldığı teybi, minibüs şoförünün kapısının önüne geri bıraktı. Vicdanlı hırsız, mahallede ve ilçe genelinde merak konusu oldu.

"VİCDANLI GELDİ BANA"

Teybinin geri gelmesine sevinse de bu enteresan olaya anlam veremediğini belirten şoför Osman Can, “Ben aracımı 10 Nisan’dan hava kararmadan, her zaman olduğu gibi pazar yerine bıraktım. Bu hırsızlık olayı, 10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan gece yasaklardan sonra yaşandı. Yasaklar bittikten sonra acil bir işim olduğu için arabamın yanına gittiğimde, teybin çalındığını gördüm. Konuyu jandarmaya anlattım. Hırsızlığın haberi çıkınca, bahçe kapısının arkasına bir poşet bırakıldığını gördüm. Açtım baktım, çalınan teybim geri getirilmiş." diye konuştu.

Osman Can, “Hırsız, azıcık vicdanlı gibi geldi bana." dedi.