Minik Punch'ın yeni travması: Zorla kafesine girdiler

Annesinin terk ettiği ve depresyona giren yavru makak maymunu Punch'ı, tüm dünya tanıyor.

Punch, büyümeye devam ederken başına gelen maceralar ise bitmek bilmiyor.

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde kalan Punch'ın kafesine zorla girmeye çalıştılar.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kendisini 24 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak tanıtan Amerikalı, çitten atlayıp hendeğe tırmandı.

Olayı kayda alan ve kendisini 27 yaşında bir şarkıcı olarak tanıtan diğer kişi de gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güneş gözlüklü gülen yüz maskesi takan bir kişinin çiti aşarak maymunların bulunduğu alana girdiği görülürken, bu durumun maymunların korkup dağılmasına neden olduğu belirtildi.

Yetkililer, iki kişinin hayvanlara yaklaşmadığını ve hayvanat bahçesi görevlileri tarafından kısa sürede yakalandığını açıkladı.

İlk sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların yargı süreci devam ediyor.

