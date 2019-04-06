Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı.

İKİ KİŞİLİK DEV KADRO

Ellerine aldıkları tahta ve plastik parçalarını saz ile org, plastik kasaları hoparlör gibi kullanan çocuklar, başka bir çubuğa geçirdikleri biberonu da mikrofon yaptı.

Miniklerin yaptığı müzik sosyal medyayı salladı İZLE

İzleyenleri hem güldüren hem de düşündüren videoda iki kişilik dev ekip "Konyalım" parçasını söyledi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çocukların videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi.