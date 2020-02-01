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Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

Kadın, güvenlik görevlisine “Ben senin bildiğin kadınlardan değilim.” diye bağırdı.

İHA | 01.02.2020 - 11:14..
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ABD’nin Las Vegas kentinde çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın, güvenlik görevlisini dövdü.

O anlarsa kameralar tarafından kaydedildi.

DAYAK YEDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI

Las Vegas Polisi, olayın farkında olduklarını açıklayarak mağdurun suç duyurusunda bulunmadığı için herhangi bir işlem yapmadıklarını ifade etti.

Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü VİDEO

"BEN SENİN BİLDİĞİN KADINLARDAN DEĞİLİM"

Minnie Mouse kıyafetli kadının yanında aynı çizgi filmin diğer kahramanları Mickey ve Goofy’nin kıyafetlerini giyen iki kişi daha görüntülere yansıdı. Mickey ve Goofy’nin güvenlik görevlisini elinden aldığında yüzü ortaya çıkan kadın, olay yerinden ayrılmadan önce “Ben senin bildiğin kadınlardan değilim.” diye bağırması dikkat çekti.

Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

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