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Miray Akay nişanlandı

Oyuncu Miray Akay, nişanlandığını Instagram hesabından duyurdu.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 13:20..
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Güneşin Kızları dizisiyle ünlenen Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

"SÖZ VERMEYİ BIRAKTIK"

18 yaşındaki oyuncu, haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı: "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik, ailelerimiz de uygun gördüler..."

6 Mantı dizisinde canlandırdığı 'Emin' karakteri ile tanına Atilla Doğukan Türkyılmaz 20 yaşında...

Miray Akay nişanlandı

Miray Akay nişanlandı

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