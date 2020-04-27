Miray Daner'den Yalın itirafı

Berker Güven, YouTube’daki programına eski dizisi ‘Vatanım Sensin’deki rol arkadaşı Miray Daner’i konuk etti. Kendisiyle ilgili birçok şey anlatan Daner, hayranlarını şaşırttı.

"HERKESE ÇABUK GÜVENİYORUM"

21 yaşındaki oyuncu, “En sevmediğin özelliğin ne?” sorusuna “Herkese çabuk güveniyor olmam. Bu tarafımı törpülemeye çalışıyorum.

"TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Anlayışsız insanlara, empati yoksunlarına, hep kendini düşünen çıkarcı ve egoistlere tahammül edemiyorum” yanıtını verdi.

Çocukluk yıllarında Yalın’a aşık olduğunu, şarkılarını ezbere bildiğini söyleyen Daner, "Yalın’a hayrandım, dahası ona aşıktım." diye konuştu.

KARANTİNA GÜNLERİ

Koronavirüs sebebiyle evinden çıkmadığını söyleyen Daner, "Karantina günlerinde evde kendi kendime dans ediyorum, şarkı söylüyorum, yeni yemek tarifleri öğreniyorum ve bol bol kitap okuyorum.” dedi.