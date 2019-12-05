Mirgün Cabas'tan Didem Soydan'a iltifat

Bir magazin dergisi ödülleri, önceki akşam İstanbul’daki bir mekanda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"SENİ GÖRÜNCE FİKRİM DEĞİŞTİ"

Geceye, sunucular Mirgün Cabas ve Didem Soydan arasındaki diyalog damga vurdu. Törenin sunucuları Mirgün Cabas ve Didem Soydan podyum üzerinde sunum yaptıkları için seyircilerin bir kısmına sırtlarını dönmek zorunda kaldı. Soydan, gecenin ilerleyen dakikalarında “Biraz da bu tarafa dönelim” deyince, Cabas şu yanıtı verdi: “Ben de başta öyle düşünüyordum ama senin kıyafetini görünce arkadakiler pek şikayetçi değillerdir diye düşündüm.”











