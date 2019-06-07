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Misinaya dolaşan iki caretta caretta öldü

Didim'de ölü halde iki adet caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.

İHA | 07.06.2019 - 15:03..
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Aydın Didim’e bağlı Akbük Mahallesi'nde balık avına çıkan Mustafa ve Talat Sertçelik, su yüzeyinde iki adet caretta caretta cinsi kaplumbağa fark etti.

BOT İLE KARAYA ÇIKARDILAR

Botlarıyla kaplumbağaların yanına giden iki balıkçı, kaplumbağaların misinaya dolaştıklarını fark etti. İki kaplumbağanın birinin öldüğünü fark eden balıkçılar, diğerinin yaşandığını düşünerek botlarına aldı.

Misinaya dolaşan iki caretta caretta öldü

MİSİNADAN DOLAYI ÖLDÜLER

Yapılan tespitte iki kaplumbağanın öldüğünü belirleyen balıkçılar, durumu yetkililere bildirdi. Kıyıya çıkartılan iki caretta caretta cinsi kaplumbağa misinalardan dolayı yaşamlarını kaybettiği tespit edildi.

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