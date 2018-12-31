Mısır, BAE ve Suudilerin Suriye planı

Suriye'de Beşar Esad'a yönelik tavırlarda bu yıl büyük değişimler yaşanıyor. Daha önce Arap Birliği'nden dışlanan Esad geri çağrılmaya hazılanıyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Şam'da yeniden büyükelçilik açtı.

ARAP AŞİRETLERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin Suriye politikası Türkiye düşmanlığı üzerinden yeniden şekillenmeye başladı. Bölgedeki Arap aşiretlerle görüşen bu ülkeler, yeniden bir nüfuz oluşturma arayışında.

MÜNBİÇ SEVİNCİ

Türk ordusunun Münbiç operasyonunu henüz gerçekleştirmemiş olması Arap ülkelerinin medyasında büyük sevinç yarattı.

TÜRKİYE'NİN ÇİZGİSİ BELLİ

Türkiye ise bu politikalara karşı kendi çizgisinde devam ediyor. Son olarak dün Moskova'da Türk heyetiyle Rus heyeti arasında bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantının ardından, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran'la yakın işbirliğine devam edeceğiz. Biz Astana garantörleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız" açıklamasını yaptı.