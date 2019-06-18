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Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

Mısır’da Sisi darbesiyle indirilen eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 04:34..
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Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

asd

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Darbeci Sisi kanadından ilk açıklama geldi. Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıkladı.

KALP KRİZİ NEDEN OLDU

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edildi.

SORUŞTURMA TALEBİ

Mursi'nin ani ölümünün ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden, bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Mısır Devrim Konseyi insan hakları örgütlerine ve Batılı hükümetlere çağrıda bulunarak, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.

Mısır Devrim Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, "İnsan hakları örgütlerine ve tüm Batılı hükümetlere askeri rejimin taammüden uyguladığı bir politikanın sonucu olduğunu düşündüğümüz Mursi’nin ölümüme ilişkin bağımsız bir soruşturma açılmasını kabul etmesi için Mısır’daki askeri rejime baskı uygulamaya çağırıyoruz.” ifadesine yer verildi.

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