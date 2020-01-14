Mısır olağanüstü halini uzattı

Mısır'da olağanüstü hal, İskenderiye ve Tanta'da DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 45 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanmasıyla başlamıştı.
Olağanüstü hal uygulaması, son olarak 26 Ekim 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 10. kez uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından devam etmişti.
3 AY DAHA UZATILDI
Mısır Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin olağanüstü halin ülkenin tamamında 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı, 454 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te üçte ikilik çoğunluğun oyunu alarak onandı.