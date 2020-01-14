Mısır olağanüstü halini uzattı

1 Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı Baskın yapılan evdeki şüphelilerden birisinin ateş açması sonucu özel harekat polisi, bacağından vurularak yaralandı. Ateş açan kişiyle birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

2 1950'lerde balık o kadar fazlaydı ki bedava dağıtılıyordu İstanbul Boğazı'nın balık bereketi bir zamanlar o kadar fazlaydı ki balıklar tonlarca tutuluyor, ya 5 kuruşa ya da ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılıyordu. Komşu ülkeler bizden balık satın alıyordu.

3 Türk turistler Yunanistan'da 136 milyon euro harcadı Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde en fazla harcama yapan Türkler oldu.

4 Yerli otomobil hakkında en çok merak edilen 10 soru TOGG tarafından üretilen yerli otomobiller hakkında herkesin cevabını merak ettiği 10 soruyu sizler için hazırladık.

5 İran halkı rejim karşıtı gösterilerine devam ediyor Tahran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki amacıyla düzenlenen gösterilerde, "Hamaney istifa" ve "Kahrolsun ABD" sloganları atıldı.

6 34 çocuğun hamileliğini bildirmeyen doktorlar beraat etti Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğunu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun, beraatine karar verildi.