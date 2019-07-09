Mısır, Türkiye'ye karşı AB'den yardım bekliyor

Amerika, Fransa, Yunanistan, İsrail, Mısır ve Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ortak bir harekat içerisinde.

Türkiye'nin bölgedeki haklarından vazçemesini bekleyen ülkelere rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bölgedeki faaliyetlere ara verilmeden devam ediliyor.

FATİH'TEN SONRA YAVUZ DA KIBRIS'TA

Sondaj gemisi Fatih'ten sonra Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan Yavuz'un da Kıbrıs açıklarına gitmesi, Mısır'da da büyük bir yankı uyandırdı.

MISIR BASINININ GÖZÜ AKDENİZ'DE

Sisi'ye yakın gazeteler, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı kınama mesajının yetmeyeceğini ve yaptırım uygulanması gerektiğini yazdı.

AB İLE GÖRÜŞMELER

Mısır yönetimi, AB'deki isimlerle yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin engellenmesini istedi.