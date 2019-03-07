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Mısır ve Tunus dışişleri bakanları görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

AA | 07.03.2019 - 17:48..
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; iki ülke arasındaki koordinasyon çabaları çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye krizi gibi bölgesel konuların yanı sıra uluslararası meseleler de ele alındı.

ARAP ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, iki bakan da bölgesel sorunların siyasi ve barışçıl yöntemlerle çözümü ve krizlerin yaşandığı ülkelerin toprak bütünlüğünün korunabilmesi için Arap ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ayrıca ikili ilişkileri geliştirmek ve danışma ile ortak koordinasyon mekanizmalarını daha iyi çalıştırabilmek için iletişim yollarının açık tutulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

ÜLKEDEKİ KRİZE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Son dönemde Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, Libya'ya komşu ülkeler olarak bu ülkedeki krize çözüm arayışları çerçevesinde, belirli aralıklarla bir araya geliyor.

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi, dün düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Kahire'ye gelmişti.

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