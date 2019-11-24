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Mısır'da kedi mumyası bulundu

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılar sırasında, içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü, 25 sandık çıkarıldı.

AA | 24.11.2019 - 11:14..
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Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentindeki Sakkara kazı alanında yapılan arkeolojik kazılar sırasında, Firavunlar dönemi müzesi oluşturacak büyüklükte bir keşif gerçekleştirdiklerini söyledi.

MUMYALANMIŞ KEDİLERLE DOLU 25 SANDIK

Anani, kazılarda çeşitli boyutlarda ahşap ve bronzdan yapılmış 75 kedi heykeli ve içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü 25 sandığın çıkarıldığını ifade etti.

Mısır'da kedi mumyası bulundu

MUMYALAR ASLAN YAVRUSU OLABİLİR

Bu sandıklarda 5 adet büyük kedi mumyasının bulunduğunu belirten Anani, ilk incelemelerde bu mumyalardan 2'sinin aslan yavrularına ait olması ihtimalinin ağırlık kazandığını bildirdi.

Anani, bu mumyaların aslanlara ait olduğunun ispatlanması durumunda ilk kez "aslan mumyası" keşfedilmiş olacağına dikkati çekti.

Mısır'da kedi mumyası bulundu

ESERLER ÇOĞUNLUKLA FİRAVUNLAR DÖNEMİNDEN

Anani, kazıda ayrıca Firavunlar döneminde kutsal kabul edilen Apis boğası, küçük timsahlar ve eski Firavun tanrılarına ait heykellerle altın masklar ve aslan iskeleti bulunduğunu kaydetti. Mısır'da yerli ve yabancı arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Mısır'da kedi mumyası bulundu

Mısır'da kedi mumyası bulundu

Mısır'da kedi mumyası bulundu

Mısır'da kedi mumyası bulundu

Mısır'da kedi mumyası bulundu

Mısır'da kedi mumyası bulundu

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