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Mısır'da rahip öldürüldü

Mısır kilisesinde ikinci din adamı cinayeti yaşandı. Saint Mark Kilisesi'nde bir rahip, güvenlik görevlisi tarafından yaşamına son verildi.

AA | 13.05.2019 - 17:41..
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Mısır'ın başkenti Kahire'deki Saint Mark Kilisesi'nde bir rahip, kilisenin güvenlik görevlisi tarafından öldürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kahire'nin kuzeyindeki Şobra el-Hıyme bölgesinde bulunan Ortodoks Saint Mark Kilisesinin özel güvenlik görevlisi, kilise rahiplerinden Makar Sad'ı düzenlediği silahlı saldırı ile öldürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE HRİSTİYAN

Cinayetin etnik bir saldırı olmadığı, Hristiyan olan özel güvenlik görevlisinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Mısır resmi makamları ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İKİNCİ DEFA OLUYOR

Ülkede son bir yıl içinde ikinci kez bir Hristiyan din adamının kilisede öldürülüyor olması dikkati çekti. Mısır'da 29 Temmuz 2018'de de İşaya Makari ve Faltaus Makari isimli iki rahip, Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'u öldürmüştü.

Demenhur Ceza Mahkemesi 24 Nisan'da söz konusu iki rahip hakkında idam cezası vermişti.

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