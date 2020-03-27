Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

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Fenerbahçe'de 4 kişinin testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Basketbol Takımı'na yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte 1'i sporcu olmak üzere 4 kişinin testi pozitif çıktı.