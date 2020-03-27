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Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

Ülkede koronavirüsle mücadelede çeşitli önlemler alınırken, sağlık çalışanları ekipman eksikliği nedeniyle hastaneleri terk etmeye başladı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 15:06..
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Mısır'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'i geçerken, vaka sayısını ise 360'ı geçmişti.

Virüsün yayılmasını önlemek için ülkede çeşitli önlemler alınırken, son olarak ülke genelinde 19.00-06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANELERİ TERK ETTİ

Büyük şehirler dışındaki hastanelerde tedbir ve ekipman eksikliği paniğe sebep olurken, sağlık çalışanları ise salgınla mücadele etmeyi bırakıp hastanelerden kaçmaya başladı.

Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

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