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Mısır'dan Sudan'daki darbeye tepki

Mısır, ülkede yönetimin barışçıl bir şekilde değişimi için Sudan halkının tercihlerini destekleme çağrısında bulundu.

AA | 11.04.2019 - 18:33..
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Darbe ile Mısır'ın başına gelen Sisi yönetimi, ironik bir şekilde Sudan'da meydana gelen darbeyi eleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordunun ülke yönetimine el koymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır, uluslararası toplumu Sudan halkının seçimlerini ve bu kritik tarihi aşamada üzerinde uzlaşı sağlanacak seçenekleri desteklemeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Mısır'dan Sudan'daki darbeye tepki

Açıklamada, kardeş ve dost ülkelere de Sudan'ı desteklemeleri ve daha iyi bir gelecek için barışçıl geçişi gerçekleştirmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

SUDAN'A GÜVENİYORUZ

"Sudan halkının ve ulusal ordusunun bu kritik aşamayı ve sorunları aşabilme gücüne güvenimiz tamdır." ifadesine yer verilen açıklamada, Mısır'ın iki ülke halkı arasındaki derin bağları, iki kardeş halkı bir araya getiren yol ve kader birliği ışığında muhafaza etmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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