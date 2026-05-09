Mısırlı sunucudan YILDIRIMHAN'a övgü: Müslümanların onur kaynağı

Savunma sanayinin yükselen hızı...

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN’ın uluslararası toplumda getirdiği yankı sürüyor.

MISIRLI SUNUCUDAN ÖVGÜLER

Mısır merkezli yayın kuruluşu Alqanat 9’da yayınlanan bir program sırasında konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye’nin envanterindeki yeni füzeye ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

"MÜSLÜMANLARIN VE MAZLUMLARIN ONUR KAYNAĞI"

Mısırlı sunucu konuşmasında, "Saygıdeğer izleyiciler, YILDIRIMHAN sizleri selamlıyor. YILDIRIMHAN’ın; İslam’ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah’tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz, Türkiye (bugünden önce küresel güç dengelerinde nasıl bir konumdaydı ve) YILDIRIMHAN füzesinin duyurulmasının ardından nasıl bir konuma geldi?" ifadelerini kullandı.

El Salih, YILDIRIMHAN füzesinin karakteristiklerine dikkat çekerek, "Türkiye’nin 6 bin kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan hıza sahip kıtalararası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bugün yapılan bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?" dedi.

"TÜRKİYE ÇAĞIMIZIN İTTİFAKLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

Türkiye’nin bölgesel stratejik ortaklarıyla ilişkilerine dikkat çeken gazeteci, "Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda. Bu çerçevede dost ülkelerle ilişkiler, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bu dönüşüm ışığında nasıl gelişti? İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor." dedi.

El Salih’in ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

YILDIRIMHAN FÜZESİ

Dünyanın gözünü üzerine çeken Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.

Füzenin teknik özelliklerine dair bilgi güvenlik nedeniyle sınırlı. SAHA 2026’da sergilenen modelin önünde bulunan tabloya göre, YILDIRIMHAN’ın menzili 6 bin kilometre.

Dört adet roket motoru bulunan füzenin hızı 9 ila 25 Mach, yani ses hızının 25 katına kadar ulaşabiliyor.

YILDIRIMHAN’ın yakıt tipinin ise sıvı nitrojen tetroksit olduğu belirtiliyor. 18 metrelik füze, yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip.

AVRUPA’DAN AFRİKA VE ASYA’YA

Yıldırımhan, Türkiye’nin savunma doktrininde yeni bir eşiğe de işaret ediyor.

6 bin kilometrelik menzil, yalnızca yakın çevreyi değil; Avrupa’nın tamamı, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’nın önemli bölümünü kapsayan geniş bir etki alanı anlamına geliyor.