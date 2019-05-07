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Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

“Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin" diyen Kadir Mısıroğlu'nun cenaze töreninde, "Mustafa Kemal'le zerre muhabbetimiz olmadığı için burdayız" pankartı açıldı.

AA | 07.05.2019 - 11:36..
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Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında vefat etti.

Evli ve üç çocuk babası Mısıroğlu'nun cenazesi, Çamlıca Camii'nden kaldırıldı.

Mısıroğlu’nun cenazesi, Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedildi.

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

"ZERRE MUHABBETİMİZ OLMADI"

Daha önce sosyal medya hesabından “Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin." diyen Mısıroğlu'nun cenaze töreninde bir kişi, "Mustafa Kemal'e zerre muhabbetimiz olmadığı için buradayız." şeklinde bir döviz açtı. Polis, kalabalığın içine girerek bu kişiyi gözaltına aldı.

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı VİDEO

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

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