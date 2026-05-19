MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara bir araya geldi

Şam'da sürpriz görüşme...

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ülke içinde ve dışında yoğun temaslarını sürdürüyor.

Ülkenin güvenliği için yoğun bir çalışma yürüten Kalın, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

AHMED ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Kalın, son olarak temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye geldi.

Burada Şam’daki Halk Sarayı’na geçen Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

BÖLGEDE SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de görüşmede hazır bulundu.

Taraflardan zirveye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.