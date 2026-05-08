MİT Başkanı Kalın, SAHA 2026'da stantları gezdi

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde, SAHA İstanbul organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olarak gösterilen etkinlik, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıyı bir araya getiriyor.

ÜST DÜZEY ZİYARET: KALIN VE KACIR FUARDA

Fuar kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, stantları tek tek gezerek firmalardan bilgi aldı.

Yetkililer, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilişkin son gelişmeleri yerinde inceledi.

BAYKAR STANDINA YOĞUN İLGİ

Ziyaret kapsamında Kalın, Baykar standını da ziyaret etti.

Standta, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından ürünler hakkında detaylı bilgi verildi.

SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Ziyaretçiler, fuar alanında sergilenen insansız hava araçları, elektronik sistemler ve ileri teknoloji savunma çözümleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fuarın, Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik kapasitesini ve ihracat potansiyelini sergilemesi açısından önemli bir platform olduğu vurgulandı.

FUAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

SAHA 2026, yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ederken, çok sayıda şirketin yeni iş birliği ve sözleşmelere imza atması bekleniyor.