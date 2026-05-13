MİT, Faslı uyuşturucu kaçakçısı Mohamed Boulakhrif'u Şişli'de yakaladı
Interpol tarafından "Difüzyon Mesajı" ile aranan 34 yaşındaki Faslı uyuşturucu kaçakçısı Mohamed Boulakhrif, MİT ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şişli’de yakalandı.
FASLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı öne sürülen, hakkında “Difüzyon Mesajı” ile aranma kaydı bulunan Mohamed Boulakhrif, MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla
Şahsın İstanbul'un Şişli ilçesinde gözaltına alındığı aktarıldı.
ULUSLARASI BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Interpol tarafından aranan şüphelinin bağlantıları da araştırılıyor.
Öte yandan şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.
ADALET BAKANI TALİMAT VERMİŞTİ
Adalet Bakanı olduğu zaman bir genelge yayınladığını ve 81 ilin valisine verdiği talimatı anlatan Bakan Akın Gürlek, özellikle uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda sonuna kadar gidilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.