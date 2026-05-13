MİT, Faslı uyuşturucu kaçakçısı Mohamed Boulakhrif'u Şişli'de yakaladı

İçeride ve dışarıda operasyonlar devam ediyor.

Türkiye, suç ve suçlularla mücadele kapsamında emniyet güçlerinin koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda önemli bir gelişme daha yaşandı.

FASLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı öne sürülen, hakkında “Difüzyon Mesajı” ile aranma kaydı bulunan Mohamed Boulakhrif, MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla

Şahsın İstanbul'un Şişli ilçesinde gözaltına alındığı aktarıldı.

ULUSLARASI BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Interpol tarafından aranan şüphelinin bağlantıları da araştırılıyor.

Öte yandan şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

ADALET BAKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Adalet Bakanı olduğu zaman bir genelge yayınladığını ve 81 ilin valisine verdiği talimatı anlatan Bakan Akın Gürlek, özellikle uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda sonuna kadar gidilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.