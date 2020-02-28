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Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar yine durduruldu

Darbeci Hafter milislerinin saldırılarına uğrayan Mitiga Havaalanı'nda seferler, uçuşlar bir kez daha askıya alındı.

AA | 28.02.2020 - 11:34..
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Mitiga Havaalanı, Libya'nın başkenti Trablus'un dünyaya açılan kapısı konumunda...

Darbeci general Hafter, söz konusu havaalanına saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle uçuşlar, bu ay içerisinde 6'ncı kez durduruldu.

MİTİGA HAVAALANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin yazılı açıklamasına göre, "savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle" Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar, yine askıya alındı.

Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar yine durduruldu

Hafter milislerinin bu hafta içinde 3 kez hedef aldığı havalimanında uçuşlar, dün de roketli saldırı nedeniyle 09.00-12.00 arasında durdurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği, başta havalimanına saldırılar olmak üzere, 12 Ocak'ta başlayan ateşkese yönelik tüm ihlalleri kınamıştı.

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