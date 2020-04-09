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MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri

Xiaomi'nin yaklaşan MIUI 12 güncellemesini hangi modellerin alacağı ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
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MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 ara yüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, şu anda geliştirilme aşamasında.

MIU 12 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlarının bir listesi, çevrimiçi olarak yayınlandı. Çinli şirket tarafından henüz doğrulanmayan listede, bazı Redmi modelleri de yer alıyor.

redö

MIUI 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK XIAOMI VE REDMI MODELLERİ

  • Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9SE, Mi 9 Pro, Mi 8

  • Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9e

  • Xiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi Mix 2

  • Redmi K30, K20 Pro, K20

  • Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A

Sızdırılan listedeki Xiaomi ve Redmi modelleri bu şekilde. Ancak bu listenin, henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım. Yani bu modellerden farklı olarak MIUI 12 güncellemesini alacak başka modeller de olabilir.

Instagram: @eshteknoloji

MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri

MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri

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