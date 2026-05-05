MKE, adını Kur’an-ı Kerim’den alan ENFAL-17 füzesini tanıttı

Türkiye, savunma sanayiinde destan yazıyor...

Yapılan proje ve yatırımlar ile olası acil durum ve tehditlere karşı durmaksızın hazırlanılıyor.

'Yerli ve milli' mottosu ile hayata geçirilen projeler dünya basını tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Vatandaşlar son olarak söz konusu projeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

SAHA 2026 BAŞLADI

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Fuarın açılış töreni; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı.

ENFAL-17'NİN ÖRTÜSÜ KALDIRILDI

Fuar kapsamında tüm dikkatleri üzerine çeken bir tanıtım da gerçekleştirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ENFAL-17 güdümlü roketinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

MKE'nin geliştirdiği ENFAL-17 füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ağı "Çelik Kubbe" projesi kapsamında sahaya inmeye hazırlanıyor.

KLASİK SİSTEMLERDEN FARKLI

MKE’nin öne çıkan sistemlerinden biri olan Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi’ne; ENFAL-17 füzesi, lazer silah ve akustik ses tespiti sistemleriyle entegre edilecek.

ENFAL-17’nin, klasik sistemlerden farklı olarak asimetrik tehditlere odaklanan bir konsept sunduğu ifade ediliyor.

"ALLAH HER ŞEYİ İŞİTMEKTE"

Enfal Suresi 17. Ayet'in anlamı ise şöyle;

"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. "