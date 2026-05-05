Mobilyada küresel vitrine çıkmanın yolu tasarım ve kaliteden geçiyor

Mobilya sektöründe uzun yıllar boyunca uluslararası pazarlara açılmak, yüksek hacimli üretim kapasitesi ve büyük dağıtım ağları gerektiriyordu. Ancak son dönemde tablo değişti. Küresel pazarda görünürlük artık yalnızca ölçekle değil; tasarım kimliği, üretim kalitesi ve proje yönetim becerisiyle ölçülüyor. Özellikle butik üretim yapan markalar, doğru konumlandıklarında global projelerde daha fazla yer almaya başladı.

Mobilya sektöründe üretim, tasarım ve uygulama gibi tüm süreçleri yöneten Yavuz Salman, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İç mekân tasarımından sabit mobilya sistemlerine, mimari ahşap uygulamalardan proje koordinasyonuna kadar geniş bir alanda görev alan Salman, çok yönlü yaklaşımın mobilya sektöründe kişiyi yalnızca bir üretici değil, projeyi bütüncül okuyabilen bir tasarım ve uygulama uzmanı haline getirdiğini söyledi.

“ÖLÇÜ HASSASİYETİ, MALZEME BİLGİSİ VE LOJİSTİK PLANLAMA ÖNEMLİ”

Bugün butik bir markanın global pazara açılmasının yüksek adetli seri üretim yapmak anlamına gelmediğini vurgulayan Salman, aksine, özgün bir tasarım dili ve yüksek kalite standardı ile belirli bir müşteri kitlesine ulaşmak anlamına geldiğini anlattı.

Salman, globalleşmenin “tasarım karakterini koruyarak farklı coğrafyalarda proje üretebilme kapasitesi” ile ilgili olduğunu dile getirdi.

Dijital platformların bu süreci hızlandırdığını kaydeden Salman, şu açıklamalarda bulundu:

“Profesyonel web siteleri, sosyal medya ve dijital portföyler sayesinde üreticiler artık coğrafi sınırların ötesinde görünürlük kazanabiliyor. Özellikle mimarlar ve proje geliştiricileri, üreticilerle doğrudan iletişim kurarak özel projeler için iş birliği geliştirebiliyor. Bu noktada teknik yeterlilik belirleyici oluyor. Bir markanın global projelerde yer alabilmesi için yalnızca estetik açıdan güçlü olması yetmiyor; ölçü hassasiyeti, malzeme bilgisi, lojistik planlama ve uygulama koordinasyonu da aynı derecede önemli.”

PROJEYİ BAŞTAN SONA YÖNETEBİLME KAPASİTESİ ÖNEMLİ

Yavuz Salman, butik markaların küresel ölçekte kabul görmesinde en kritik unsurlardan birisinin “projeyi baştan sona yönetebilme kapasitesi” olduğunun altını çizerek, kendi çalışma modellerinin tasarım aşamasından montaj sürecine kadar tüm adımların entegre yürütülmesine dayandığını söyledi.

Salman, bu yapının, farklı ülkelerdeki projelerde dahi kalite standardının korunmasını mümkün kıldığını bildirdi.

Mobilya tasarımı, mimari entegrasyon ve üretim tekniklerinin bir arada ele alınmasının projelerde önemli avantaj sağladığını dile getiren Salman, bir mekânın yalnızca estetik değil, yapısal ve fonksiyonel gerekliliklerini de gözeterek üretim yapmanın global ölçekte güven oluşturduğunu vurguladı.

HİKAYE VE KİMLİK ÖNE ÇIKIYOR

Yavuz Salman, küresel pazarda başarı yakalayan butik markaların ortak özelliğinin “güçlü bir kimliğe sahip olmaları” olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“El işçiliği, malzeme seçimi, üretim yaklaşımı ve tasarım dili; markanın anlatısını oluşturuyor. Uluslararası projelerde tercih edilmenin temel nedeni, belirgin bir üretim karakterine sahip olmak. Standart ürünler yerine projeye özel geliştirilen çözümler, butik markaların en önemli avantajı olarak görülüyor. Özellikle mimari projelerde özgün tasarım ve teknik detayların birlikte sunulması, global ölçekte rekabet gücünü artırıyor.”



LOJİSTİK VE PLANLAMA YETKİNLİĞİ

Yavuz Salman, uluslararası projelerde lojistik planlama ve uygulama koordinasyonunun ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini belirterek, butik üretimin esnek yapısı sayesinde projeye özel çözümler geliştirme imkânı sunduğunu, doğru planlama sayesinde global projelerde de sürdürülebilir bir model haline gelinebildiğini anlattı.

Mobilya sektöründe küreselleşmenin artık yalnızca hacimle değil uzmanlıkla tanımlandığını ifade eden Salman, tasarım odaklı üretim, mimari entegrasyon becerisi ve teknik uygulama disiplininin butik markalar için yeni bir büyüme standardı oluşturduğunun altını çizdi.

Salman, temsil ettiği yaklaşımın da bu dönüşümün bir yansıması olduğunu belirterek, “Üretimden tasarıma, mimari entegrasyondan proje yönetimine uzanan çok yönlü uzmanlık; butik markaların global projelerde yer alabilmesinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.” dedi.