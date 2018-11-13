Model uçak kursu açıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde,Halk Eğitim Merkezi ve Zafertepeçalköy Muhtarlığı işbirliği ile ortaokulu öğrencilerine model uçak kursu

''YENİ NESİLLERE HAVACILIĞI TANITMAK''

THK Tavşanlı Şubesi Eğitmeni Nuri Duğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile kurs düzenlediklerini belirtti.

Duğan, “Bütün kurs malzemelerinin THK tarafından karşılandığı kursumuzda 12 öğrenciye bir hafta süresince model uçak kursu verilecek. THK olarak yeni yetişen nesillere havacılığı tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Bu kapsamda da her türlü havacılık aktivitelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Kursa katılan öğrencilere kurs bitiminde sertifika verileceği, talepler doğrultusunda kursların devam edeceği bildirildi.