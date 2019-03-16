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Modeme kaçak bağlananları telefonunuzdan görme yöntemi

Akıllı telefonunuzu kullanarak internet ağınıza bağlanan kaçak kullanıcıları nasıl tespit edebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 17:30..
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Kablosuz internete sahip kullanıcılar, yeterli güvenlik önlemi almadıkları takdirde internetlerini yabancı kişilerle paylaşabiliyor. Hiç tanımadığınız insanların modeminize bağlanıp internetinizi kullanmalarını istemiyorsanız basit ve kolay tahmin edilebilir modem şlfrelerinden uzak durmanız gerekiyor.

Eğer siz de internetinize başkalarının bağlandığından şüpheleniyorsanız, akıllı telefonunuzu kullanarak davetsiz misafirleri tespit edebilir ve modeme bağlanan kullanıcı sayısını görebilirsiniz. Bunu yapmanın çok basit bir yolunu aşağıdaki videoda sizlerle paylaşıyoruz:

İnternetinizi kaçak kullananlar nasıl bulunur? YOUTUBE

Siz de bu basit yöntem sayesinde, akıllı telefonunuzu kullanarak modeminize bağlanan kullanıcı sayısını öğrenebilir ve güvenlik önlemlerinizi artırabilirsiniz.

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İnternetinizi kaçak kullananlar nasıl bulunur? VİDEO

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