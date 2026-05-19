Mogan Gölü'ne atık su deşarj eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında bulunan Mogan Gölü’ne yağmur suyu hattı üzerinden atık su deşarj edildiğini tespit ederek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 678 bin lira idari para cezası uyguladı.

HİÇBİR ARITMA İŞLEMİ OLMADAN YAĞMUR SUYU HATTINA BAĞLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, belediyeye bağlı Mogan Parkı’ndaki tenis kortlarının yanından geçen yağmur suyu hattı aracılığıyla göle atık su bırakıldığını belirledi.

Yapılan incelemelerde, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde yürütülen köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlandığı ve doğrudan göle deşarj edildiği tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Mogan Gölü’nün Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde bulunması nedeniyle cezai yaptırım iki kat uygulanırken, belediyeye toplam 1 milyon 678 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

3,5 MİLYON METREKÜP ÇAMUR ÇIKARTILDI

Öte yandan geçmiş yıllarda kirlilik ve kötü koku sorunlarıyla gündeme gelen Mogan Gölü’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi” kapsamında yaklaşık 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarılmıştı.

Bakanlık ekiplerinin, Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki gölde denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.