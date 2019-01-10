Mona Lisa'nın sırrı çözüldü

Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin tablosu Mona Lisa'nın gizemi çözüldü Yapılan son çalışmada, Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.

"MONA LİSA BİZE BAKMIYOR"

Yayınlanan raporda "Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor." ifadelerine yer verildi.

GÖRME AÇISI

Aynı raporda, Mona Lisa’nın resimsel alanın içerisinde 35.5 santimetre sola baktığını, bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler.



