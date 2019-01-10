taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48135
Euro
6.3495
Altın
1295.67
Borsa
91156.88
Gram Altın
228.293

Mona Lisa'nın sırrı çözüldü

Bilim insanları, ünlü Mona Lisa tablosunun ardındaki gizeme bilimsel olarak açıklık getirdi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin tablosu Mona Lisa'nın gizemi çözüldü Yapılan son çalışmada, Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.

"MONA LİSA BİZE BAKMIYOR"

Yayınlanan raporda "Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor." ifadelerine yer verildi.

Mona Lisa'nın sırrı çözüldü

GÖRME AÇISI

Aynı raporda, Mona Lisa’nın resimsel alanın içerisinde 35.5 santimetre sola baktığını, bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler.

Mona Lisa'nın sırrı çözüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

20
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

38
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

73
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

45
Aslı Enver'in eski hali

Aslı Enver'in eski hali

8
10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

6
Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir