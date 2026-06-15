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Mor ışıkta dans eden Arizona akrepleri: Görüntülerin sırrı çözüldü

UV ışığın altında adeta dans ediyormuş gibi görünen Arizona akrepleri, sosyal medyanın ilgisini çekti.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Mor ışıkta dans eden Arizona akrepleri: Görüntülerin sırrı çözüldü
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ABD'nin Arizona kentinden, akreplerin mor ışıktaki dansları viral oldu.

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde, iki akrebin ritmik hareketler sergilediği anlar yer aldı.

Arizona başta olmak üzere Kuzey Amerika'nın kurak bölgelerinde yaşayan bazı akrep türlerinin UV ışık altında kolaylıkla tespit edilmesi, o anları kameraya daha net yansıttı.

İki akrebin kıskaçlarıyla yaptığı hareketler, "aşk dansı" olarak yorumlandı.

İşte, o anlar...

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi