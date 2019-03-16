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Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Aziz Patrick Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

AA | 16.03.2019 - 16:58..
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Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlandı. Her sene düzenli olarak yapılan gösterilere, bu sene bir yenisi daha eklendi.

Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

MOSKOVA SOKAKLARI CIVIL CIVIL

Gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Moskova sokakları, farklı karakterlere bürünen kişilerle doldu taştı.

Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

KIYAMET GÜNÜNDE DÖNECEĞİNE İNANILIYOR

Asıl ismi Maewyn Succar olan Aziz Patrick, Romalı bir aileden geliyor. İrlandalı akıncılar tarafından kaçırıldıktan sonra köle olarak satıldı. İrlanda’nın ana azizi olarak kabul edilen Succar, bir efsaneye göre kıyamet gününde İrlandalı bir yargıç olarak belirecek.

Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

Moskova'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

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