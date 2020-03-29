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Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Rusya'da korona virüs salgınından en çok etkilenen Moskova’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İHA | 30.03.2020 - 00:06..
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Rusya’da görülen koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğunun başkent Moskova’da görülmesi nedeniyle, olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı.

Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

KENT GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yarından itibaren başkent Moskova’da sokağa çıkma yasağının başlatılacağını duyurdu.

Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Sobyanin, yarından itibaren Moskova’nın tüm sakinleri için, yaşları ne olursa olsun evlerinde kendilerini izole etme zorunluluğu getirildiğini kaydederken, koronavirüsü hafif geçirenlerin ise doktor gözetiminde evlerinde tedavi göreceklerini açıkladı.

Başkan, doktor sevki ile ilaçların halka ücretsiz olarak ulaştırılacağını açıkladı.

Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Belediye Başkanı, sokağa çıkma yasağının esnekliklerinden de bahsederek, hane halkının en fazla 100 metre uzaklaşabileceği ve hayvanlarını gezdirebileceğini bildirdi. Başkan, Moskova halkına en yakın marketten alışveriş yapmaları gerektiğini vurgularken, yasağın ne kadar süre uygulanacağı konusunda bilgi vermedi.

Rusya’da toplam korona virüsvakası bin 534’e ulaşırken, başkent Moskova’da toplam koronavirüs vakası bin 14’e yükseldi.

Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

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