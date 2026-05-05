Moskova'da mobil internet SMS hizmeti durduruldu

Rusya’nın başkenti Moskova, “Zafer Günü” hazırlıkları kapsamında dikkat çeken bir dijital kısıtlamaya sahne oldu. Şehir genelinde mobil internet ve SMS hizmetlerinin devre dışı bırakılması, hem güvenlik önlemleri hem de artan gerilimler çerçevesinde değerlendiriliyor.

MOBİL İLETİŞİME ERİŞİM DURDURULDU

Moskova genelinde mobil internet ve SMS hizmetlerine erişim kesildi. Kentte bazı bölgelerde kablolu internet hizmetinin devam ettiği, ancak mobil bağlantıların tamamen kullanılamadığı bildirildi.

“ZAFER GÜNÜ” ÖNCESİ SIKI GÜVENLİK

5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Zafer Günü etkinlikleri nedeniyle şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Telekomünikasyon şirketleri, günler öncesinden abonelerine olası kesintilere karşı uyarı mesajları göndermişti.

"BEYAZ LİSTE" ERİŞİM DÖNEMİ

Moskova’da daha önce mart ayında da benzer iletişim kısıtlamaları yaşanmış, şehir merkezinde erişim sorunları görülmüştü. O dönem vatandaşlar yalnızca “beyaz liste” olarak adlandırılan belirli internet servislerine ulaşabilmişti.

KREMLİN: GÜVENLİK TEDBİRİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uygulanan kısıtlamaların tamamen güvenlik gerekçeleriyle alındığını açıklamıştı. Yetkililer, etkinlikler sırasında olası tehditlere karşı önlem alındığını belirtiyor.

İHA SALDIRILARI GERİLİMİ ARTIRDI

Son dönemde Ukrayna tarafından Moskova’ya yönelik insansız hava aracı saldırılarında artış yaşandığı ifade ediliyor. Dün başkentte, çok katlı bir binaya İHA isabet ettiği bildirildi.

289 İHA’LIK HAVA SAVUNMA AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Moskova dahil çeşitli bölgelerde toplam 289 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

Mobil iletişim kısıtlamaları ve artan İHA saldırıları, Moskova’da güvenlik önlemlerinin giderek sertleştiğini gösteriyor. Yetkililer, Zafer Günü etkinlikleri boyunca benzer tedbirlerin sürebileceğini belirtiyor.