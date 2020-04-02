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Mossad Başkanı Cohen karantinaya alındı

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, kurumun genel merkezinde tecrit edilmesi kararlaştırıldı. Netanyahu da yeniden karantinaya alındı.

AA & Ensonhaber |
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Mossad Başkanı Cohen karantinaya alındı

Koronavirüs salgını, İsrail'de devlet kademesine sıçradı.

İsrail'de Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'a koronavirüs bulaşmasının ardından, Mossad Başkanı Yossi Cohen de karantinaya alındı.

MOSSAD BAŞKANI KARANTİNADA

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cohen'in yanı sıra, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat’a da karantina uygulandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman'ın da karantinada olduğu kaydedildi.

Mossad Başkanı Cohen karantinaya alındı

(Yossi Cohen sağda)

MOSSAD MERKREZİNDE TECRİT EDİLECEK

Cohen'in, Mossad'ın genel merkezinde tecrit edildiği, Litzman'ın evde, Siman'ın ise Sheba Tıp Merkezi'ndeki bir ofiste gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

NETANYAHU'YA YENİDEN KARANTİNA

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sağlık Bakanı Litzman'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeniden karantinaya girecek.

50 İSRAİL ASKERİNDE KORONAVİRÜS

Ülkenin güneyindeki bir askeri üsse de koronavirüsün sıçradığı, iki kadın askerde virüs tespit edildiği belirtildi. Gelişmelerin ardından 50 İsrail askeri karantinaya alındı. Böylece toplamda 99 asker gözetim altında tutuluyor.

İSRAİL'DE SON DURUM

6 bin 360 koronavirüs vakasının görüldüğü İsrail'de 33 kişi yaşamını yitirdi.

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