Mossad’ın başına atanan Netanyahu’nun danışmanına itiraz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman İsrail istihbarat servisi Mossad'ın direktörlüğüne atanmıştı.

2 Haziran’da görevi devralacak Goffman için İsrail içinde usulsüzlüklerle ilgili tepkiler gelmişti.

AHLAHİ KUSUR GEREKÇESİYLE İTİRAZ

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun danışmanı Roman Gofman’ın “ahlaki kusur” gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına itiraz etti.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ’NE DİLEKÇE SUNULDU

Baharav-Miara, Gofman’ın atanmasına ilişkin dilekçelerin ele alınması öncesinde itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi’ne sundu.

GİZLİ BELGELERİN DOSYAYA EKLENMESİ TAVSİYE EDİLDİ

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea’dan Gofman’a ilişkin aldığı mektup ve gizli belgelerin dosyaya eklenmesini tavsiye etti.

GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Baharav-Miara, dilekçesinde reşit olmayan İsrailli Uri Elmakias’ın kullanıldığı olayın, Gofman’ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü belirtti.

GOFMAN’IN ATANMASINDA USULSÜZLÜKLER VAR

Gofman'ın atanmasına ilişkin usulsüzlükler olduğunu da vurgulayan Başsavcı Baharav-Miara, atamadaki ‘temel ve ahlaki kusurlar’ nedeniyle Netanyahu'nun Gofman'ın atanmasına ilişkin kararına mahkemenin müdahaleden kaçınmasının mümkün olmadığını kaydetti.