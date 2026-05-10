MotoGP'nin Fransa'daki 5. etabının galibi Jorge Martin oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Fransa Grand Prix'sini, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin birinci sırada bitirdi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Fransa Grand Prix'sinde heyecan yaşandı.
Sezonun 5. yarışı, Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.
İlk 3 etabı kazanan Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 0.477 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse ekibinden Japon Ai Ogura ise 0.874 saniye farkla üçüncü oldu.
TOPRAK 13. OLDU
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 32.476 saniye arkasında bitirerek 13. sırayı aldı.
Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si, 17 Mayıs'ta koşulacak.
TOPRAK 20. SIRADA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 127
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84
4. Pedro Acosta (İspanya): 83
5. Ai Ogura (Japonya): 67
20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4